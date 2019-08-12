Швейцария отказала в гражданстве женщине из-за произнесённого 200 раз звука

Уроженка Ирака не смогла получить швейцарское гражданство из-за того, что на собеседовании она более 200 раз произнесла звук "эээ". Об этом сообщает издание The Blick.

Отмечается, что женщина и её муж уже более 20 лет живут в кантоне Швиц. Они работают и занимаются общественной деятельностью. Мужчина получил гражданство страны два года назад, а вот его супруге отказали. В управлении решили, что женщина недостаточно хорошо знает немецкий язык.

После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там оставили в силе предыдущее решение.