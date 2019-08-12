На Урале женщина с ребёнком выжили после трёх дней в лесу

Родственники пропавших сначала пытались искать их своими силами, но затем обратились в полицию.

В городе Миньяре Челябинской области спасатели обнаружили женщину и её племянницу 2011 года рождения, которые три дня назад потерялись в лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина вместе с девочкой отправились за ягодами 9 августа. Сначала родственники пытались искать их своими силами, но поиски оказались безрезультатными, и они обратились в полицию. В поисково-спасательной операции принимали участие более 130 человек.

Потерявшиеся вышли на связь в понедельник, 12 августа. Женщина описала их примерное местонахождение, куда вскоре прибыли спасатели.

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