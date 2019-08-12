Танк "для ядерного апокалипсиса" стал музейным экспонатом

В случае ядерного удара такие транспортные средства должны были служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР.

«Ладога» в парке «Патриот» (Каменск-Шахтинский).

Редкий экспонат!

Фото Daniil Khazratkulov pic.twitter.com/BK6MvVnIkn — Andrei_bt (@AndreiBtvt) 9 августа 2019 г.

В музей города Каменск-Шахтинский Ростовской области передали уникальный экспонат. Теперь посетители смогут увидеть один из пяти "танков ядерного апокалипсиса" — так прозвали высокозащищённое транспортное средство "Ладога", пишет "Российская газета".

Машины, созданные на базе шасси танка Т-80, весили 42 тонны, вмещали шесть человек, а внутри были оборудованы самыми современными на то время системами связи, видеонаблюдения и контроля внешней среды.

Фильтровентиляционная установка автоматически ограждала экипаж от возможных ядерных загрязнений. У машин были две комплектации — с двигателями ГТД-1000ТФ и ГТД-1250. Запас хода составлял 350 километров.

Такая техника применялась при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пишет газета.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в белорусском Гродно в танке-постаменте Т-34 нашли 50-летнюю записку.