Танк "для ядерного апокалипсиса" стал музейным экспонатом

«Ладога» в парке «Патриот» (Каменск-Шахтинский).— Andrei_bt (@AndreiBtvt) 9 августа 2019 г.
Редкий экспонат!
Фото Daniil Khazratkulov pic.twitter.com/BK6MvVnIkn
В музей города Каменск-Шахтинский Ростовской области передали уникальный экспонат. Теперь посетители смогут увидеть один из пяти "танков ядерного апокалипсиса" — так прозвали высокозащищённое транспортное средство "Ладога", пишет "Российская газета".
Машины, созданные на базе шасси танка Т-80, весили 42 тонны, вмещали шесть человек, а внутри были оборудованы самыми современными на то время системами связи, видеонаблюдения и контроля внешней среды.
Фильтровентиляционная установка автоматически ограждала экипаж от возможных ядерных загрязнений. У машин были две комплектации — с двигателями ГТД-1000ТФ и ГТД-1250. Запас хода составлял 350 километров.
Такая техника применялась при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пишет газета.
Несколько дней назад Лайф сообщал, что в белорусском Гродно в танке-постаменте Т-34 нашли 50-летнюю записку.
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