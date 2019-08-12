Учёные рассказали об опасном микробе, который научился выживать в больницах

Специалисты утверждают, что в большинстве случаев болезнь проходит через пару дней, но есть риск получить серьёзные осложнения.

Бактерии, способные вызывать тяжёлые формы энтероколита, приспособились к жизни в медицинских учреждениях. О перспективах распространения этого микроба рассказали учёные в журнале Nature Genetics.

— Наше исследование указывает на то, что эта бактерия сейчас расщепляется на два отдельных вида, один из которых приспособлен к распространению по больницам, — отметил Нитин Кумар из Института Сангера в Великобритании.

Речь идёт о микробах вида Clostridium difficile, которые являются родичами возбудителей столбнячной палочки и газовой гангрены. Есть несколько подвидов этого микроба. Некоторые из них способны вызывать желудочно-кишечные инфекции, которые проявляются в виде поноса и болей в животе. Чаще всего болезнь проходит через пару дней, но есть риск и того, что бактерии могут вызвать тяжёлую форму энтероколита, опасную для человеческой жизни. По словам учёных, этому микробу уже более тысячи лет, но сейчас он приобрёл новый статус.

Также специалисты рассказали об опасностях так называемых супербактерий — микробов, стойких к действиям одного или нескольких антибиотиков. В частности, речь идёт об опасных патогенах, таких как золотистый стафилококк или пневмококк. Они появляются в больницах и на фермах, где искусственно ускоряют рост скота. Учёные предполагают, что если все антибиотики перестанут действовать, то медицина вернётся в "тёмные века".