У форварда ЦСКА Чалова диагностировали перелом носа

В матче против футбольного клуба "Сочи" нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заработал перелом костей носа с небольшим смещением. О диагнозе рассказали в пресс-службе армейцев.
Как вчера сообщал Лайф, Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи" Ивана Миладиновича.
Также в ходе матча пострадал полузащитник ЦСКА исландец Арнор Сигурдссон. Он получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Как скоро Сигурдссон сможет снова выйти на поле, неизвестно.
Сам матч закончился со счётом 0:0.
Несколько дней назад Чалова хотел купить у ЦСКА британский клуб "Кристал Пэлас".
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