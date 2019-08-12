У форварда ЦСКА Чалова диагностировали перелом носа

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Фото © ТАСС / Денис Тырин

В матче против футбольного клуба "Сочи" нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заработал перелом костей носа с небольшим смещением. О диагнозе рассказали в пресс-службе армейцев.

Как вчера сообщал Лайф, Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи" Ивана Миладиновича.

Также в ходе матча пострадал полузащитник ЦСКА исландец Арнор Сигурдссон. Он получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Как скоро Сигурдссон сможет снова выйти на поле, неизвестно.

Сам матч закончился со счётом 0:0.

Несколько дней назад Чалова хотел купить у ЦСКА британский клуб "Кристал Пэлас".

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