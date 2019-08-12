Учёные обнаружили акулу, которая старше Шекспира. Ей за 500

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Фото © Instagram/juniel85

В водах Северной Атлантики обнаружили гренландскую акулу, появившуюся на свет примерно в 1505 году. О необычной находке сообщает The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/juniel85/" target="_blank">juniel85</a></p>

По словам учёных, животному-долгожителю должно быть около 512 лет и оно может быть старше английского драматурга Уильяма Шекспира.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/juniel85/" target="_blank">juniel85</a></p>

Отмечается, что акулы данного вида растут по сантиметру в год. Длина обнаруженной особи составляет 5,4 метра.

Ранее сообщалось, что блогер устроил эксперимент и проверил, правда ли акулы чувствуют кровь за несколько миль.

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