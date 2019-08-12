В "Роскосмосе" отреагировали на приближающийся к Земле астероид

Потенциально опасными объектами принято считать те, которые приближаются к планете менее чем на 384 тысячи кв. км.

Приближающийся к Земле астероид 2019 OU1 не представляет угрозы для планеты. Об этом говорится в комментарии "Роскосмоса", опубликованном на сайте госкорпорации.

— Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землёй, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества, — говорится в сообщении.

На минимальное расстояние к Земле астероид приблизится 28 августа 2019 года. От планеты космическое тело будет разделять один миллион километров. По словам специалистов "Роскосмоса", несмотря на то что 2019 OU1 будет находиться в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, никакой опасности астероид не несёт. Также в госкорпорации отметили, что отслеживают данный объект.

В "Роскосмосе" отметили, что потенциально опасными объектами следует считать те, которые приближаются к Земле на расстояние менее 384 тысяч километров.

Подробнее о гигантском астероиде, летящем к Земле, читайте в материале Лайфа.