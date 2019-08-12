Крым хочет начать переговоры с Украиной по пропуску воды из Днепра

Власти Крыма хотят начать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды из реки Днепр, которая берёт исток в России. Об этом сообщил зампред Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

— Мы хотели бы просить помочь начать... переговорный процесс с украинской стороной, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ, — цитирует Мурадова ТАСС.

Напомним, Украина прекратила поставки воды из Днепра в 2014 году. Тогда наиболее сложная ситуация сложилась в восточных и северных районах полуострова.