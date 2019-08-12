СМИ: Норвежец, устроивший стрельбу в мечети, снимал происходящее на видео

Норвежец Филип Мансхаус, открывший стрельбу в мечети недалеко от Осло, снимал всё происходящее на камеру GoPro. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняетя, кадры, снятые во время совершения преступления, стали важной уликой для следствия.

— Сейчас мы не можем вдаваться в подробности этого видеоматериала, но можно сказать, что это даёт нам важные улики, — отметил прокурор Пол-Фредрик Йорт Крабю во время конференции.

Напомним, 10 августа в пригороде Осло произошла стрельба в одной из мечетей. В результате происшествия убит один человек, преступника арестовала полиция. По данным Посольства России в Норвегии, в ходе инцидента граждане РФ не пострадали.