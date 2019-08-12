Стали известны подробности нападения с ножом на школьницу в Новой Москве

На семнадцатилетнюю школьницу с ножом напал её бывший возлюбленный. 20-летний безработный парень за пару дней до поножовщины хотел попасть к девушке домой, выбивал дверь, выбил стекло и угрожал расправой. "Московский комсомолец" узнал, что буйного парня тогда задержали, но вскоре выпустили. А через три дня он напал на девушку.

Из-за выходного и большого объёма работы участковый не успел предпринять никаких действий в отношении парня в рамках доследственной проверки. А тот тем временем готовил нападение и покалечил девушку ножом в лесополосе.

Сейчас уже с 20-летним напавшим работают следователи. В Следственном комитете РФ считают, что парень и вовсе собирался убить бывшую возлюбленную.

Как сообщал Лайф, потерпевшую доставили в больницу на вертолёте санитарной авиации, она была введена в состояние искусственной комы, на следующий день врачи вернули её в сознание.