Итальянский астронавт Пармитано станет первым космическим диджеем в истории

Итальянский астронавт Лука Пармитано выступит перед любителями электронной музыки с орбиты 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).
— Выступление Пармитано пройдёт в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition, — говорится в сообщении.
Таким образом итальянец станет первым космическим диджеем в истории. ESA сотрудничает с фестивалем World Club Dome с февраля 2018 года.
Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. За несколько дней до полёта после тренировки в центрифуге итальянец сравнил себя с носком.
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