В МЧС назвали причину ЧП с хлопком газа на юго-западе Москвы

Хлопок газа в доме на Нагорной улице в Москве произошёл из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве также уточнили, что подъезд самостоятельно покинули 12 человек, а ЧП не повлияло на газоснабжение дома. Утечек газа обнаружено не было.

Напомним, 12 августа на юго-западе Москвы в жилом доме произошёл хлопок газа. В результате ЧП никто не пострадал. Лайф ранее публиковал видео момента происшествия.