Джейсон Момоа заявил, что не сможет сняться в фильме "Аквамен 2"

Актёр Джейсон Момоа заявил, что не сможет принять участие в продолжении ленты "Аквамен" из-за того, что занят протестами против строительства обсерватории на Гавайских островах. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

В посте Момоа опубликовал снимок оптического телескопа "Субару", принадлежащего японской Национальной астрономической обсерватории.

Отметив внушительные размеры конструкции, актёр с возмущением подчеркнул, что размеры новой обсерватории, по предварительной версии, будут в четыре раза больше.

— Извините, Warner Bros, мы не можем снимать [фильм] "Аквамен 2", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение родной земли, — написал он.

Отмечается, что местные жители считают священной вершину вулкана, на которой планируется воздвигнуть обсерваторию.

Ранее сообщалось, что звезда "Аквамена" сбрил бороду впервые за семь лет ради привлечения внимания к проблемам загрязнения окружающей среды.