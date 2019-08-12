Джейсон Момоа заявил, что не сможет сняться в фильме "Аквамен 2"

Актёр Джейсон Момоа заявил, что не сможет принять участие в продолжении ленты "Аквамен" из-за того, что занят протестами против строительства обсерватории на Гавайских островах. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".
В посте Момоа опубликовал снимок оптического телескопа "Субару", принадлежащего японской Национальной астрономической обсерватории.
Отметив внушительные размеры конструкции, актёр с возмущением подчеркнул, что размеры новой обсерватории, по предварительной версии, будут в четыре раза больше.
— Извините, Warner Bros, мы не можем снимать [фильм] "Аквамен 2", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение родной земли, — написал он.
Отмечается, что местные жители считают священной вершину вулкана, на которой планируется воздвигнуть обсерваторию.
Ранее сообщалось, что звезда "Аквамена" сбрил бороду впервые за семь лет ради привлечения внимания к проблемам загрязнения окружающей среды.
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