Крымский депутат о реакции США на визит Путина: Нам абсолютно всё равно

Он также обратил внимание на то, что представитель Вашингтона в очередной раз попытался спекулировать на тему принадлежности полуострова к РФ.

Позиция США относительно визита президента России Владимира Путина в Крым не волнует представителей полуострова. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

— Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в Посольстве США, что в любой точке земного шара, поскольку это внутреннее дело Российской Федерации, — заявил Ганжара.

Он также обратил внимание на то, что представитель Вашингтона в очередной раз попытался спекулировать на тему принадлежности полуострова к РФ.

Напомним, 10 августа президент РФ посетил в Севастополе мотошоу и побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический". Визит Путина вызвал негодование украинской стороны. В частности, МИД страны в связи с этим выразил протест, а представители американского посольства в Киеве поддержали своих коллег.