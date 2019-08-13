В горах Кубани турист упал в обрыв с 30-метровой скалы

Спасатели эвакуировали на вертолёте армавирского туриста, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили его на базу в Сочи. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, передают "Кубанские новости".

На помощь пострадавшему вылетел вертолёт Ми-8 с пятью спасателями и медиком на борту, оказавшим пострадавшему необходимую помощь.

— Из обрыва на борт воздушного судна туриста подняли в носилках с применением бортовой лебёдки. По предварительному диагнозу, 32-летний турист из Армавира в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что накануне спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму ноги, из ущелья Безенги в КБР.