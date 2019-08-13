Экс-офицер ЮВО осуждён на шесть лет за мошенничество на 471 млн рублей

В Ростовской области экс-военнослужащий штаба Южного военного округа ВС РФ подполковник запаса Роман Сомонов приговорён к шести годам колонии за мошенничество с организацией питания солдат, из-за чего Минобороны РФ понесло убытки в размере 471 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

Согласно данным ведомства, восемь лет назад Минобороны заключило с компанией "Военторг" договор на организацию питания с 2012 по 2014 год. Тогда осуждённый Сомонов, действуя в составе группы, внёс ложные сведения в отчётные документы о выдаче пайков, которые на самом деле так и не были поставлены в часть. Злоумышленники выручили 90 млн рублей, из которых подполковнику запаса досталось 2,5 млн.

Отмечается, что один из подельников Сомонова уже получил наказание, а дело второго приостановлено в связи с болезнью преступника.

Известно, что экс-военнослужащему также назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, к тому же он не сможет в течение двух лет занимать должности в ВС РФ. Помимо этого, с преступников взыскано более 190 млн рублей в пользу Минобороны России.