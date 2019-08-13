СМИ: Речи о возобновлении авиасообщения с Грузией пока не ведётся

Поток россиян, направляющихся в Грузию, уменьшился на 70 процентов. Такими данными с "Известиями" поделился вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.

Он уточнил, что некоторые граждане РФ продолжают ездить в Грузию наземным транспортом или через третьи страны. В связи с этим он отметил, что о возобновлении авиасообщения говорить пока не приходится.

— Почти все, кто летал туда самолётом, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры, — уточнил он.

Глава РСТ подчеркнул, что текущая ситуация создаёт повышенные риски для россиян.

Собеседники издания из внешнеполитического ведомства отметили, что авиасообщение будет возобновлено не раньше парламентских выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года.

Ранее власти Грузии оценили ущерб от потери российских туристов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. По грузинским прогнозам, прекращение полётов между двумя странами может лишить страну 200–300 миллионов долларов.