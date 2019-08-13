Биржа Аргентины упала на 38% из-за победы оппозиции на президентских праймериз

Биржевой индекс Аргентины Merval опустился на 38% после воскресных праймериз, на которых одержал победу оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги аргентинских компаний потеряли в цене до 59%. Наибольшее падение стоимости активов произошло у поставщика электроэнергии Edenor — 58,9% и энергетической компании Central Puerto — 54,2%. Немного восстановился курс аргентинского песо после падения на 30%. Центробанк закрыл торги на отметке 53 песо за $1, в то время как в пятницу один доллар равнялся 45,25 песо.

Напомним, после обработки 98,75% бюллетеней лидирует Фернандес (47,65%), выдвигаемый в паре с бывшей главой аргентинского государства Кристиной Фернандес де Киршнер, которая в случае победы станет вице-президентом страны. Действующий лидер Аргентины Маурисио Макри набрал на текущий момент 32,08% голосов.

Президентские выборы в южноамериканской стране пройдут 27 октября. Для победы в первом туре кандидат должен набрать не менее 45% голосов или 40% при условии, что ближайший соперник отстаёт на 10% голосов и более.