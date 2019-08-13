В результате столкновения автобуса и грузовика в Боливии погибло 11 человек

Accidente deja tres fallecidos tras reventar llanta de un bus: La explosión de una llanta de un bus que se dirigía de Guayaramerín (Beni) a La Paz provocó un nuevo https://t.co/uFjTtqTxGV #Bolivia #FmBolivia #Ultimo pic.twitter.com/M6K4vtxm82 — Radio FmBolivia (@FmBolivia) 12 августа 2019 г.

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса на трассе в Боливии погибло 11 человек. Об этом сообщает агентство ABI.

Отмечается, что инцидент произошёл на дороге между городами Оруро и Потоси. При этом имело место быть лобовое столкновение двух транспортных средств.

По одной из версий трагедии, водитель грузовика был пьян и не справился с управлением. Ведётся расследование инцидента.