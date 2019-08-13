СМИ: Сирийская армия ликвидировала трёх экстремистских командиров в Идлибе

Сирийские военные, осуществляющие наступление на форпост бандформирований в Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб, уничтожили трёх командиров нескольких экстремистских группировок. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar.

Согласно его данным, все боевики погибли во время штурма правительственными силами Сукейки и окрестных высот. Сирийской армии удалось прорвать оборонительную линию противника восточнее Хан-Шейхуна.

Напомним, что ранее правительственные войска заняли другой выгодный плацдарм — в Эль-Хобейте, позволивший им окружить боевиков террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В настоящее время сирийская армия приближается к двум населённым пунктам — Таманаа и Эль-Ховейн.

Ранее Лайф писал, что сирийская армия атаковала базы боевиков на юге Идлиба, в результате чего бандформирования понесли потери в технике и живой силе.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.