На Украине девочку ударило током в магазине, когда она хотела взять мороженое

В украинском Днепре девочку ударило током в тот момент, когда она была в магазине и хотела взять мороженое. Об этом сообщает портал "Информатор".

Инцидент произошёл 11 августа в одном из магазинов города. Отмечается, что девочка хотела открыть его дверь, однако её тут же ударило током. На место ЧП сразу прибыли врачи и полицейские для выяснения обстоятельств инцидента.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, однако, со слов её мамы, ребёнок очень сильно испугался.