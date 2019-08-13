СМИ: В России могут внедрить систему онлайн-продажи алкоголя с доставкой на дом

Контролировать время и место реализации алкоголя планируют с помощью онлайн-чеков и облачных касс.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила новый способ легализации продажи алкоголя в Интернете. Об этом говорится в письме руководителя АКИТ Артёма Соколова, адресованном председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, передают "Известия".

Отмечается, что время и место реализации алкогольной продукции будут фиксироваться системой облачных сервисов и QR-кодов, встроенных в смартфоны и планшеты курьеров для выдачи онлайн-чеков.

Подобные документы планируется создавать даже в том случае, если заказ был оплачен онлайн. Пробить второй чек будет обязанностью курьера.

По расчётам объединения, чек должен автоматически передаваться в Федеральную налоговую службу (ФНС). Система позволит ограничить торговлю алкоголем в ночное время, а также создать защитный буфер между спиртным и несовершеннолетними.

Согласно оценке экспертов, система имеет слабое место, а именно — недостаточный контроль над курьерами, которые могут договориться с покупателем один на один.