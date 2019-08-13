В США вступает в силу запрет о закупке ведомствами продукции Huawei и ZTE

На территории США с 13 августа вступает в силу запрет на закупку продукции Huawei и ZTE американскими ведомствами. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

В документе отмечается, что запрет распространяется на Минобороны страны, Управление служб общественного назначения, а также на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что упомянутые ведомства отныне не могут приобретать продукцию не только непосредственно у компаний Huawei и ZTE, но и у их филиалов и структурных подразделений, а также организаций, пользующихся их оборудованием.

Авторы документа уточняют, что нарушить запрет допустимо один раз, лишь в исключительном случае, с согласия главы ведомства или директора Нацразведки США. При этом данная опция станет доступна не раньше 13 августа 2021 года. Для получения разрешения руководитель ведомства обязан объясниться перед Конгрессом.

Ранее СМИ сообщали, что Huawei планирует уволить часть сотрудников в США.

Напомним, США считают, что корпорация Huawei является угрозой национальной безопасности Штатов, поэтому компанию и её подразделения внесли в чёрный список Министерства торговли США. Теперь для сотрудничества с корпорацией американским компаниям требуется лицензия. В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать это решение антиконституционным. При этом лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 договорились возобновить торговые отношения и не вводить новые пошлины.