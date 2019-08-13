Мадуро создал новое Министерство по туризму и внешней торговле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл ряд назначений в ведомства страны, а также основал Министерство туризма и внешней торговли. Об этом политик написал в "Твиттере".

— В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов с большим опытом и высокой ответственностью, которые будут выполнять важные функции для комплексного развития страны, — отметил он.

Изменения коснулись должностей глав министерств сельского хозяйства, экологического развития горнорудной промышленности, высшего образования, науки и технологий, экосоциализма и жилищного строительства. Также новый руководитель появился у ведомства по делам женщин и равенства полов.

При этом Мадуро выразил признательность предшественникам назначенных министров и поблагодарил их от лица народа, пообещав назначить на другие должности.

Кроме того, венесуэльский лидер рассказал о создании Министерства туризма и внешней торговли. Главой ведомства был назначен Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес.

Ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что Мадуро планирует распустить оппозиционный парламент Венесуэлы.