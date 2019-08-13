В Архангельской области в ДТП погибло два человека — видео

В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области погибло два человека, ещё трое получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками полиции, вечером 12 августа на трассе М-8 "Холмогоры" водитель автомобиля Opel Corsa, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками — LADA Priora и Volkswagen Tiguan, после чего последняя врезалась в автофургон.

— В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora — мужчина и женщина 1974 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших — водитель и пассажир Opel Corsa, а также пассажир LADA Priora 1995 года рождения — госпитализированы, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.