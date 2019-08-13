В Архангельской области в ДТП погибло два человека — видео

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В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области погибло два человека, ещё трое получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками полиции, вечером 12 августа на трассе М-8 "Холмогоры" водитель автомобиля Opel Corsa, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками — LADA Priora и Volkswagen Tiguan, после чего последняя врезалась в автофургон.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-75947558_5106" target="_blank">Жесть по-архангельски&#34;</a></p>

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora — мужчина и женщина 1974 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших — водитель и пассажир Opel Corsa, а также пассажир LADA Priora 1995 года рождения — госпитализированы, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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