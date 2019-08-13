В Хабаровском крае мужчина погиб в результате нападения медведя

Житель Хабаровского края погиб в результате нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Верхнебуреинского района.

Как уточняется, нападение произошло рядом с посёлком Сулук. Жертва хищника скончалась на месте.

— Мужчина, местный житель, накануне утром отправился за грибами, на выходе из посёлка на него напал медведь, очень большой медведь, — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, хищника выследили и застрелили охотоведы.

На сайте Администрации Верхнебуреинского района местных жителей предупредили об участившихся случаях встреч с медведями и напомнили, как следует себя вести, попав в такую ситуацию.

Так, в памятке отмечается, что не стоит подкрадываться к животному, проявлять агрессию и кидаться в него различными предметами. Также нельзя подманивать к себе медвежат, оказавшись неподалёку от семейства косолапых. В случае если рядом появился медведь, людям рекомендуется медленно отступать назад. Также хищника может спугнуть громкий шум.