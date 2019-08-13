Ким Чен Ын вручил воинские награды 103 учёным за вклад в дело обороны КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присвоил воинские звания ряду учёных за вклад в развитие военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает ЦТАК.

Согласно его данным, председатель Госсовета КНДР вручил награды 103 учёным, внёсшим "огромный вклад в военную науку и дело укрепления обороноспособности страны". Ким Чен Ын также поблагодарил их за решения, позволившие достичь "эпохальной вехи" в деле национальной обороны.

По словам южнокорейских наблюдателей, присвоение в КНДР гражданским лицам воинских званий является одной из высших наград и свидетельством признания их заслуг со стороны властей страны.

Напомним, что за прошедший месяц Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, некоторыми из них руководил председатель Госсовета КНДР. Последний запуск нового вида вооружений состоялся 10 августа.