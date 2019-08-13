В РПЦ отреагировали на инцидент, произошедший на крещении ребёнка в Гатчине

Инцидент, произошедший в ходе крещения младенца в Гатчине, свидетельствует о важности подготовки к таинству обряда. Такую точку зрения выразил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, ещё раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой священноначалие придаёт большое значение, — написал Легойда в своём телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что таинство крещения должно осуществляться в условиях любви и внимания, поэтому важно, чтобы между родителями и священнослужителями были налажены доверительные отношения.

По словам Легойды, обряд не удастся выполнить должным образом, если с одной стороны будет "анонимный требополучатель", а с другой — "безразличный требоисполнитель".

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Интернета. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика. Сам игумен Фотий обвинил в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка, при этом на его грубость при таинствах пожаловалось ещё несколько женщин.