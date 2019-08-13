Тайфун "Кроса", приближающийся к РФ, может вызвать в Приморье большое наводнение

Отмечается, что стихия в любом случае окажет влияние на погодные условия в регионе.

Выходящий в акваторию Японского моря тайфун "Кроса" может двинуться на Приморье, принеся с собой сильные дожди и последующее большое наводнение. Об этом сообщает Примгидромет.

— В период 16–17 августа ожидается выход на акваторию Японского моря мощного тайфуна "Кроса". Утром 16 августа он выйдет на южную часть моря и будет смещаться на северо-восток, — говорится в сообщении.

Согласно приведённой на сайте информации, дальнейшие траектории тайфуна различаются: он "может пройти над островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти на северо-восток Приморского края".

Синоптики заверяют, что тайфун в любом случае окажет влияние на погодные условия в регионе. В первом случае в восточных районах пройдут сильные дожди, а во втором непогода захватит ещё и верховья рек Большой Уссурки и Бикин. Дожди будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 28 м/с. Предполагаемая высота волн в заливе Петра Великого и на участке Поворотный — Золотой составит от 2,5 до 3,5 метра.

— Создаётся угроза формирования большого наводнения с высотой подъёма уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8–2 метра, на реках южных и восточных районов — на 1,2–3 метра, — уточняет метеорологическое управление региона.

Отмечается, что в настоящее время на севере края водность рек повышена в 1,5–2,5 раза.

Напомним, что на 13 августа в Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима", пришедшего из Китая и унесшего уже 48 жизней.