Россиянку задержали при попытке провезти в Китай 1,8 кг золота в кроссовках

Женщина рассказала, что слитки достались ей по наследству и она хотела их продать в Поднебесной.

Сотрудники Читинской таможни задержали россиянку, которая пыталась попасть на территорию Китая с 1,8 килограмма золота в кроссовках. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Помочь вычислить преступницу помогло её нервное поведение, которое и заметили сотрудники ведомства. Тогда они обыскали её при помощи металлоискателя и сумели обнаружить золото.

— При личном таможенном досмотре туристка добровольно выдала десять слитков из жёлтого металла общим весом 1870,27 грамма. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками, — говорится в сообщении.

Оценочная стоимость находки составляет более четырёх миллионов рублей. Женщина рассказала, что слитки достались ей по наследству и она хотела их продать в Поднебесной. Кроме того, есть подозрение, что золото было добыто незаконно, так как сами слитки произведены кустарным способом.