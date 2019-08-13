Givenchy и Coach принесли извинения за футболки с неправильной картой Китая

Французский модный дом Givenchy и бренд одежды и аксессуаров Coach присоединились к компании Versace и тоже принесли извинения за появившиеся в продаже футболки с неправильной картой Китая. Соответствующие заявления были сделаны на страницах официальных аккаунтов Givenchy и Coach в "Твиттере" и Weibo.

Представители Coach заверили поклонников бренда, что с уважением относятся к суверенитету и территориальной целостности Поднебесной.

На странице Givenchy в китайской соцсети также извинились и пообещали изъять из продажи футболки с "некорректным дизайном".

Напомним, ранее дом моды Versace принёс извинения за изображение Гонконга и Макао как независимых государств на своих футболках. Отмечается, что на фоне скандала известная китайская актриса и амбассадор Versace Ян Ми в посте в Weibo заявила о решении разорвать контракт с брендом.