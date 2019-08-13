Украинский политолог рассказал, чем опасна идеология партии Зеленского

Либертарианство, которое было названо идеологией партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, может превратить Незалежную в государство без социальных обязательств. Об этом в эфире ютуб-канала GolosTV.UA заявил политолог Даниил Богатырёв.
— Определение "либертарианство" применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство? Это, по сути, правый анархизм. То есть всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, всё покупается и всё продаётся, и при этом никаких социальных обязательств государство не несёт, — заявил эксперт.
В подобном случае могут быть отменены бесплатное школьное и высшее образование, о чём уже велись дискуссии, а также бесплатная медицина. В дальнейшем это может привести к созданию рынка земли. Любопытно, но, по словам эксперта, соратники Зеленского уже обсудили большую часть таковых инициатив.
По мнению эксперта, подобное развитие событий может не понравиться простым украинцам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram