Аферисты придумали новую схему телефонного мошенничества от лица банков

Мошенники придумали новую схему для обмана клиентов банков, сообщает "Российская газета".

Для того чтобы заполучить доступ к чужим кредитным и дебетовым картам, аферисты представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительной транзакции в другом регионе.

Получив подтверждение, что клиент данную операцию не совершал, злоумышленники просят уточнить, у каких устройств клиента есть доступ к личному кабинету. После этого они пытаются выяснить, какой операционной системой пользуется их жертва, и просят её установить приложение удалённого доступа Teamviewer.

Заполучив id (специальный номер) владельца устройства, мошенники получают возможность подключиться к смартфону и совершить любую операцию, завладев конфиденциальными данными.

Отмечается, что обманутым по данной схеме будет крайне сложно доказать факт взлома, так как фактически доступ к устройству был предоставлен добровольно.

Ранее в ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через банкоматы.