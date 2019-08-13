В Амурской области неизвестные изобразили солдата НАТО на памятнике ВОВ

По словам чиновников, местные жители выразили своё негодование по данному поводу.

В посёлке Дипкун Амурской области неизвестные изобразили солдата НАТО на памятнике жертвам Великой Отечественной войны. Об этом РИА "Новости" сообщил депутат Тындинского районного совета народных депутатов Валерий Ветёлкин.

— Народ, проживающий в посёлке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка), — заявил Ветёлкин.

По его словам, районная администрация не имеет никакого отношения к этому изображению. Также удалось установить, что памятник не состоит в реестре культурного наследия. Сейчас местные власти намерены выяснить автора рисунка и добиться необходимых изменений.

Добавим, что косметический ремонт памятника проводился в этом году. Местные жители также просят обратить внимание на его качество, в частности на то, что краску наносили на неподготовленную стену.