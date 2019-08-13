Власти Ачинска предупредили жителей о запланированных взрывах на руднике

Жителей Ачинского района предупредили о плановых взрывах на руднике ради сохранения спокойствия граждан. Об этом сообщается на сайте Администрации города Ачинска.

Отмечается, что в связи со взрывами на военном складе боеприпасов в деревне Каменке Ачинского района сохраняется режим ЧС.

— Сегодня на краевом оперативном штабе по ликвидации ЧС было принято решение проинформировать население о плановых производственных взрывах на руднике АГК для сохранения спокойствия жителей города и района, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, взрывы будут продолжаться со вторника по пятницу с 12:00 до 13:00 (с 08:00 до 09:00 мск).

Напомним, что 5 августа под Ачинском началась серия взрывов на складе боеприпасов воинской части. Спустя пару дней ситуация нормализовалась, люди начали возвращаться в свои дома после эвакуации, а экстренные службы приступили к разминированию оставшихся снарядов.

Однако позднее боеприпасы вновь начали детонировать, в связи с чем власти Ачинска объявили повторную эвакуацию. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.