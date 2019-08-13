Прокурор Нью-Йорка заявила о намерении засудить Трампа

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс планирует предъявить иск администрации президента США Дональда Трампа в связи с введением миграционного правила, ограничивающего доступ мигрантов к государственной помощи, пишет газета The Hill.

— Новое правило президента [Дональда] Трампа — ещё один пример того, как его администрация поворачивается спиной к тем людям, которые борются за лучшую жизнь для себя и своих семей, — заявила Джеймс.

По её словам, данная инициатива властей приведёт к тому, что голодающих детей станет больше, так же, как и семей, которые не смогут получить необходимую медпомощь.

Прокурора поддержали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и генпрокурор Ксавье Бесерра.

— Эта безрассудная политика, нацеленная на здоровье и благополучие семей мигрантов и "цветных" общин, отрицательно повлияет на здравоохранение и доступность жилья в нашем штате, — заявил Ньюсом.

Ранее стало известно, что власти США ужесточили порядок выдачи грин-карт иностранцам, которым в перспективе могут понадобиться государственные пособия.