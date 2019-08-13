Московский вторник подарит дождливое тепло и ветер с грозами

Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с дождями и грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём в Москве температура поднимется до 23–25 градусов со знаком плюс, ночью похолодает до 15–17 градусов.

В области температура составит от 20 до 25 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров опустятся до 12–17 градусов.

Ветер южный 5–10 м/с. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, во время которых скорость ветра может достичь 17 м/с.

Вечером объявлен жёлтый уровень опасности в связи с дождями и грозами. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.