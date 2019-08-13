Девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии ехали в одной машине

По словам водителя грузовика, который стал ещё одним участником ДТП, он остановился, видя, как легковушку кидает в разные стороны.

Все девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии в момент аварии находились в салоне одного автомобиля — легковушки "Тойота". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД МВД.

Полицейские уже установили, что компания молодых людей, среди которых были подростки 16–17 лет, остановила машину, в которой и до этого находились пассажиры.

— Несмотря на то что в салоне легковой машины уже находилось несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон и разместились на коленях друг друга, — говорится в сообщении.

По словам водителя грузовика, который стал ещё одним участником ДТП, он остановился, видя, как легковушку кидает в разные стороны, однако "тойота" на большой скорости выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с большегрузом.

Напомним, в результате ДТП на трассе "Лена" в Якутии погибло пять человек. Лайф ранее публиковал фото с места жуткой аварии.