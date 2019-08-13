Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на метр

Уровень воды в реке Амур близ Хабаровска поднялся более чем на метр выше неблагоприятной отметки, добравшись до 559 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

— На утро 06:00 (01:00 мск) 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 559 см, прибавив 9 см за сутки... В результате подъёма воды отмечается подтопление приусадебных участков, расположенных вдоль прибрежной территории города, где отмечаются выход реки из поймы, скопление дождевых вод, разлив мелких проток, — уточнили в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент из-за паводка затоплено девять приусадебных участков. В ведомстве подчеркнули, что неблагоприятным считается уровень воды, поднявшийся до 450 сантиметров, а опасным — до 600 сантиметров.

По предварительным данным, специалисты ожидают, что в течение суток уровень воды поднимется на 15–20 сантиметров.

Накануне сообщалось, что уровень воды в Амуре преодолел неблагоприятную отметку в районе Хабаровска.