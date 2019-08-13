В Хабаровском крае сняли введённый из-за пожара в "Холдоми" режим ЧС

Отмечается, что руководство горнолыжного комплекса обратилось с подобной просьбой к губернатору региона 7 августа.

В Хабаровском крае сняли введённый из-за пожара в палаточном лагере "Холдоми" режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, передаёт ТАСС.

— Режим ЧС снят 12 августа, — заявил агентству представитель пресс-службы.

Руководство "Холдоми" 7 августа обратилось к губернатору края Сергею Фургалу с просьбой снять режим ЧС, из-за которого оказалась приостановлена деятельность компании — владельца комплекса, а также все банковские счета и иные активы. В связи с этим, отмечает администрация "Холдоми", нет возможности начать выплаты компенсаций семьям погибших.

По словам руководства комплекса, заморозка активов также привела к массовым сокращениям сотрудников.

Напомним, что режим ЧС введён на территории комплекса "Холдоми" 24 июля, через два дня после произошедшего пожара, на момент которого в лагере находилось 189 детей. Инициированное прокуратурой разбирательство выявило множество нарушений требований безопасности в лагере.