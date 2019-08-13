Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

В Карелии спасатели эвакуировали пассажиров экскурсионного судна "Сапфир", севшего в Белом море на мель. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

— 13 августа 2019 года в 05:20 в акватории Белого моря эвакуация пассажиров экскурсионного судна "Сапфир" успешно завершена, — говорится в сообщении.

Исходя из данных регионального ведомства, спасательная операция длилась с полуночи. Судно село на мель в девяти километрах от Беломорска. Количество пассажиров не уточняется.