Жителям Каменки разрешили возвращаться в свои дома, несмотря на режим ЧС

Жителям села Каменка Ачинского района в Красноярском крае, где на прошлой неделе произошла серия взрывов, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщает глава района Евгений Розанчугов, передаёт ТАСС.

— Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт, — уточнил руководитель Ачинского района, отметив, что люди могут возвращаться в свои дома.

Напомним, что 5 августа под Ачинском началась серия взрывов на складе боеприпасов воинской части. Спустя два дня ситуация нормализовалась, люди начали возвращаться в свои дома после эвакуации, а экстренные службы приступили к разминированию оставшихся снарядов.

Однако позднее боеприпасы вновь начали детонировать, в связи с чем власти Ачинска объявили повторную эвакуацию. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.