Суд обязал жительницу Владивостока выгнать из квартиры 18 собак

Соседи собачницы жаловались на непрекращающийся шум из её квартиры и неприятный запах.

Соседи вынудили жительницу Владивостока избавиться от 18 собак, которых она держала в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю.

— Жительница краевой столицы приютила у себя 18 собак, создав тем самым неблагоприятные условия для жизни своих соседей, которые жаловались на круглосуточный шум, неприятный запах и другие последствия содержания такого большого количества питомцев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина нарушила срок исполнения решения суда, из-за чего и была оштрафована. 55-летняя собачница должна уплатить исполнительский сбор в размере порядка 10 тысяч рублей.