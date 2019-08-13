Двое перебежчиков из КНДР найдены мёртвыми в Южной Корее

По предварительной информации, на телах отсутствуют признаки насильственной смерти, а причиной смерти мог стать голод.

Двое бывших граждан КНДР, бежавших из страны в Южную Корею, найдены мёртвыми в своей квартире в Сеуле. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию, тела 42-летней женщины и её шестилетнего сына обнаружили после жалоб соседей на неприятный запах из жилища умерших.

В правоохранительных органах уточнили, что смерть, предположительно, не носит криминального характера и наступила около двух месяцев назад. Наиболее вероятная причина их гибели — голод. В квартире не обнаружено никаких запасов еды и денег. По сообщениям соседей, семья жила в полной нищете, а ранее в их квартире отключили водоснабжение за неуплату.

По данным агентства, в настоящее время на территории Южной Кореи проживает около 30 тысяч перебежчиков из Северной Кореи. Однако большинство из них живёт в условиях худших, чем те, от которых они бежали. Поскольку оказываются без поддержки родственников и близких, проживают в социальной изоляции, не имеют необходимых навыков для трудоустройства. В связи с этим в данной группе граждан высок процент тех, кто сводит счёты с жизнью, подчеркивает Yonhap.

Отметим, сообщение о гибели бывших северокорейских граждан появилось на фоне возможной встречи лидеров КНДР и США. Как сообщал Лайф, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором тот предложил встретиться после окончания военных учений США и Южной Кореи.