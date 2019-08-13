В "Роскачестве" рассказали, как выбрать среди варёных колбас натуральную

В составе продукта не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

В "Роскачестве" объяснили, как выбрать из изготовленных по ГОСТу колбас натуральную. Об этом сообщает директор департамента исследований организации Людмила Викулова, передаёт ТАСС.

— При выборе и покупке варёной колбасы первым делом необходимо сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 °С до 6 °С включительно. Важно помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности, — говорится в сообщении.

Необходимо выбирать упругую варёную колбасу, без полостей, с градацией цвета в диапазоне от розового до светло-розового. Изделие должно быть однородной консистенции без явных цветовых пятен. На этикетке обязана присутствовать информация о составе, пищевой ценности, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения, а также о варианте упаковки.

В составе колбасы не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Помимо этого, ГОСТ допускает использование ряда Е-добавок, среди которых чаще всего попадается Е250 (или фиксатор окраски) — нитрит натрия, а также усилитель вкуса и аромата Е621. К нежелательным добавкам относятся Е120 и Е252 — из-за канцерогенного эффекта, которые они могут вызывать. Стоит избегать Е536, она является малотоксичной, однако производители могут использовать её как эмульгатор (вещество для создания однородной массы), подчеркивают в "Роскачестве".