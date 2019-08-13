Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Они утверждают, что артист якобы дотрагивался до них в раздевалке, гостиничном номере и даже на собрании труппы.

Выдающегося оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, которые "происходили на протяжении десятилетий". По данным Ассошиэйтед Пресс, о приставаниях тенора заявили сразу девять женщин.

Восемь певиц и одна танцовщица утверждают, что Доминго пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на роли и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали". По данным агентства, домогательства происходили на протяжении более трёх десятилетий, начиная с конца 1980-х годов, в тех оперных компаниях, где он занимал руководящие должности. Опрошенные агентством деятели искусств заявили, что выдающийся тенор якобы дотрагивался до них — в раздевалке, гостиничном номере и даже на собрании труппы. Ещё "полдюжины женщин" обвинили певца в "непристойных предложениях", которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.

Почти все собеседники агентства пожелали оставаться анонимными, и только певица Патрисия Вульф позволила раскрыть своё имя. Отмечается, что ни одна из женщин не смогла предоставить доказательства своих слов.

78-летний Доминго отрицает все обвинения, "которые уходят корнями в события 30-летней давности". Артист заявил, что данные высказывания "вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены".

— Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно, вне зависимости от того, как давно это было, несмотря на мои лучшие намерения. Я убеждён, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то, — заявил певец.

Напомним, серия скандалов относительно сексуальных домогательств со стороны мужчин прокатилась по Голливуду, а также по музыкальному бизнесу и политике в 2017 году. Началось всё с многочисленных обвинений в отношении известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. После скандала его уволили из собственной компании и распустили совет директоров.