На Москву сегодня вечером может обрушиться до 13% месячной нормы осадков

По данным метеорологов, обильные осадки — расплата за возвращение тепла в столичный регион.

Несмотря на тёплую погоду, на столицу прольётся около 5−10 миллиметров осадков вечером 13 августа, что составляет примерно 13% от месячной нормы. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

— За сегодняшний вечер может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Норма для августа составляет 77 миллиметров, — отметил метеоролог.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики давали прогноз на 13 августа в Москве, где отмечали хоть и дождливую, но по-летнему тёплую погоду в столице. Также они предупредили о возможных грозах.