При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадало три человека

При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке пострадало три человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, у двоих пострадавших травмы ног, у одного — головы.

Повреждения получил и сам вертолет. У него сломана хвостовая балка, и разрушен несущий винт.

Как уже сообщал Лайф, на борту жестко севшего в районе горы Дзензур Ми-8 было 25 человек: 22 пассажира и трое членов экипажа. Винтокрылая машина перевозила туристов.