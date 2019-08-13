При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадало три человека

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Фото © Flickr/Martin Lopatka

При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке пострадало три человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, у двоих пострадавших травмы ног, у одного — головы.

Повреждения получил и сам вертолет. У него сломана хвостовая балка, и разрушен несущий винт.

Как уже сообщал Лайф, на борту жестко севшего в районе горы Дзензур Ми-8 было 25 человек: 22 пассажира и трое членов экипажа. Винтокрылая машина перевозила туристов.

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