Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби

Судно ударилось левым бортом о неустановленный предмет, в результате чего получило повреждение.

В Томской области на реке Обь баржа с железобетонными плитами получила пробоину и пошла ко дну. По данным Лайфа, судно налетело на подводное препятствие.

Инцидент произошёл 12 августа. Баржу НС-3016 с грузом толкал буксирный теплоход БТМ-618. Судно ударилось левым бортом о неустановленный предмет, получило повреждение и частично затонуло. Для разгрузки баржи к месту ЧП отправлено запасное судно, куда намерены перегрузить плиты.

Ранее сообщалось о столкновении пассажирского и грузового теплоходов на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме.