В США перестали скрывать факт вмешательства в дела РФ, поддержав акции в Москве

Конгрессмен заявил, что американские власти "стоят с теми", кто проводит в столице России несанкционированные акции.

Лидер демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойер, по сути, открыто признал поддержку Штатами акций протеста, которые оппозиция устроила в Москве. Он позволил себе озвучить требование к властям России, не скрывая заинтересованность Вашингтона в определённом развитии ситуации в РФ.

— Я прошу российские власти освободить политических заключённых, прекратить арест мирных протестующих, а также разрешить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах без их преследования. Конгресс стоит с теми, кто в России стремится к демократии и правительству, свободным от безудержной коррупции, — написал на своей странице в "Фейсбуке" Хойер.

Подписчики политика поспешили в комментариях отметить, не является ли подобное обращение попыткой вмешательства во внутренние дела и выборы в России, ведь ровно в аналогичном поведении сами американские власти обвиняют Москву. Также многие возмущены тем, что Хойер уделяет внимание выборам в России, в то время как чистота выборов в США вызывает большие вопросы.

Как сообщал Лайф, 9 августа в Министерство иностранных дел РФ был вызван советник-посланник Посольства США в Москве. Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном ресурсе диппредставительства информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, что было расценено как агитация и попытка вмешательства во внутренние дела России.

Напомним, за участие в незаконном митинге в центре Москвы в начале августа были задержаны около 600 нарушителей, однако практически все они были позднее отпущены. Лишь в отношении нескольких были возбуждены уголовные дела за организацию массовых беспорядков и нападений на сотрудников полиции.